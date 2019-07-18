شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة المالية، إن الوزارة بصدد اصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات ، مشيراً الي أنه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيداً لاصدار البرنامج الجديد في موعد اقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو. Advertisements واضاف، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي الحكومة ، مشيرا الي ان الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتآخرة للمصدرين.

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