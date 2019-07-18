شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار خام برنت لـ 63.72 دولار وانخفاض غرب تكساس لـ 56.7 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجل خام برنت 63.72 دولار للبرميل، وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 6 سنتات أو ما يعادل 0.1%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.7 دولار، وذلك بمعدل انخفاض بلغ 8 سنتات أو ما يعادل 0.1%، مقارنه بمعدل انخفاض بلغ 1.5 %خلال الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، انخفاض توقعات مخزون الخام الأمريكى، خلال الأسبوع الماضى، حيث هبطت لـ 3.1 مليون برميل.

وجاء انخفاض أسعار النفط اليوم، بعد استئناف الإنتاج الأمريكى فى خليج المكسيك، بعد توقفه يوم الأحد الماضى بسبب إعصار "بارى" وأيضا كنتيجة لإحضار التوترات التى شهدتها منطقة الخليج خلال الفترة الماضية.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها من ضمنها روسيا أو ما يعرف ب"أوبك بلس"، قد اتفقت خلال بداية الشهر الجارى على استمرار اتفاق خفض الإمدادات النفطية حتى شهر مارس المقبل، ودعمت أسعار النفط أيضا ما سيتم الإعلان عنه اليوم من بيانات مخزن الخام الأمريكى الأولى.