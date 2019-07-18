شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بقطاعى العقارات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.73% رابحاً 46.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2762.98 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 185.8 مليون سهم محققة ما قيمته 351.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3492 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 29 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقر سهم واحد.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.51%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.02%.