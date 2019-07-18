شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الجديدة" تطرح تأجير "الشولاند" وحديقة أطفال "الميرلاند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن طرح تأجير "الشولاند" وحديقة ألعاب الأطفال بحديقة الميرلاند بعقد إيجار محدد المدة فى مزايدة عامة علنية بالجلسة المحدد لها الموافق 18 أغسطس، وذلك للاستغلال فى الأنشطة السياحية والترفيهية "مطاعم، كافيتريات، حديقة ألعاب أطفال"، منوها إلى مساحة المبانى "ألف متر مربع تقريباً"، وإجمالى مساحة الأرض 10615 متر مربع تقريباً.

وتستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان، زيادة الإيرادات إلى نحو 3.082 مليار جنيه، مقابل ايرادات فعلية تبلغ 955 مليون جنيه للعام المالى 2017/2018 بزيادة 2.127 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 223 %.

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وأرجعت استهداف الشركة مبيعات أراضى بنحو 2.183 مليار جنيه خلال عام الموازنة عبارة عن 1.995 مليار جنيه قيمة مبيعات أراضى خلال عام الموازنة، و188 مليون جنيه قيمة الحد الأدنى من الإيراد المضمون من مشروع المشاركة مع إحدى الشركات و785 مليون جنيه قيمة مبيعات عدد 583 وحدة سكنية.