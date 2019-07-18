شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والطماطم تتراجع.. والليمون بـ 9 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18 -7-2019، استقرارا لجميع الأصناف مع انخفاض أسعار الطماطم، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

وانخفضت أسعار الطماطم بين 1 – 3.5 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار البطاطس بين 3.5 – 5.5 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيل.

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واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 3.5–6 جنيهات، والفاصوليا بين 9- 13جنيها للكيلو، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، كما استقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوحت أسعار جميع أصناف الباذنجان بين 1 – 3 جنيهات .

وبالنسبة لأسعار الفواكه، فقد شهدت استمرارا فى تراجع الليمون، حيث تراوح سعر الليمون بين 9- 15 جنيها للكيلو، بينما سجل التفاح 3- 7 جنيهات، والعنب البناتى 4-6 جنيهات، والعنب الأحمر 4- 8 جنيهات، وتراوح التين البرشومى بين 8 – 12 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر الكنتالوب 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو.