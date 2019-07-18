شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعمل شركة الحديد والصلب ب10% من طاقتها الإنتاجية.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما تزال شركة الحديد والصلب تعمل ب 10% فقط من طاقتها الإنتاجية مما ترتب عليه تحقيق خسائر متتالية تعرف على أسباب عمل الشركة التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، بجزء فقط من طاقتها . 1- عدم توفر فحم الكوك بشكل كافى لتشغيل الشركة . 2 - قيام شركة الكوك بتصدير الفحم بدلا من توفيره لشركة الصلب . 3 - الشركة تحتاج نحو1000 طن فحم يوميا والمتاح لا يزيد عن 300 طن . Advertisements 4 - تقادم الآلات وتهالكها مما أخر مشروع التحديث . 5 - احجام الشركات العالمية عن الدخول فى عملية تطوير الشركة لعدم جدية العروض . 6 - خامة الحديد بحاجة لعمليات كيمائية لزيادة التركيز فى المناجم وتنقيتها من الشوائب. 7 - ضعف تسويق المنتج داخليا وخارجيا وعدم توفر سيولة لإنقاذ الشركة.

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