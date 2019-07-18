الاونتكاد: ليبيا لم تجذب أى استثمار أجنبى مباشر آخر 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير منظمة الاونتكاد ، التابعة للأمم المتحدة ، إن ليبيا لم تجذب أى استثمارات أجنبية مباشرة أخر 5 سنوات فى الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2018.
وذكر التقرير أن ليبيا تذيلت دول شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أخر 6 سنوات ، لافتا أن كل ما جذبته ليبيا بلغ نحو 702 مليون دولار فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية العام الماضى .
جدير بالذكر أن تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا وراء تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من الإمكانيات الكبيرة خاصة البترولية التى تمتلكها ليبيا.
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