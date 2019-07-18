شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول الأعلى فى سعر البنزين.. هونج كونج تتصدر بـ 2.22 دولار للتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جلوبال بترول أسماء الدول الأكثر ارتفاعا فى أسعار البنزين على مستوي العالم، وكانت من بين تلك الدول، هونج كونج، والتي احتلت المرتبة الأولى في سعر لتر البنزين، والذي بلغ 2.22 دولار للتر، ثم جاءت النرويج بسعر 1.97 دولارللتر.

فيما بلغ سعر لتر البنزين بـ"موناكو"، والتى جاءت فى المركز الثالث 1.94 دولارا للتر، أما في ايسلندا بلغ السعر 1.91 دولار للتر، وسجل سعر لتر البنزين بإيطاليا 1.80 دولار، وفى اليونان بلغ السعر 1.84 دولار، وذلك وفقا لأسعار منتصف شهر يوليو الجارى.