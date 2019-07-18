شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسماك: استقرار جميع الأصناف واستمرار انخفاض أسعار البلطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 - 7- 2019، استمرارا فى تراجع أسعار البلطى، مع استقرار معظم أسعار الأصناف الأخرى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
تراجع سعر البلطى ليتراوح سعر الكيلو منه بين 32- 38 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر القشر بياض 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.
أما سعر الجمبرى فتراوح بين 190– 290 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 150 جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.
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