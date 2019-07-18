شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 18-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الخميس 18-7-2019، استقرارا، وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن من المزرعة بـ 24 - 25 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو كحد أقصى بحسب المنطقة.
وأضاف: "استقر سعر الدجاج البلدى، عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".
وأشار "السيد" فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار البيض شهدت استقرارا أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.
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