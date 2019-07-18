الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 18-7-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الخميس 18-7-2019، استقرارا، وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

 

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن من المزرعة بـ 24 - 25 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو كحد أقصى بحسب المنطقة.

 

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وأضاف: "استقر سعر الدجاج البلدى، عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".

 

 

وأشار "السيد" فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار البيض شهدت استقرارا أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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