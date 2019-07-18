شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تشارك فى معرض فروت لوجستيكا بهونج كونج 4 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات معرض "فروت لوجستيكا هونج كونج" فى 4 سبتمبر المقبل لمدة 3 أيام بمشاركة 40 دولة، حيث يعد هذا المعرض الأول فى آسيا للمنتجات الطازجة من الخضر والفاكهة.

وذكر الموقع الرسمى للمعرض، أنه سيتم خلال هذا العام تقديم حلول متطورة فى مركز المنتجات الطازجة فى آسيا وعرض تقنيات معالجة نفايات الطعام أو الأدوات اللازمة لتزويد الفاكهة بالنضوج التام، فستكون هناك مجموعة من الحلول المعروضة فى ASIA FRUIT LOGISTICA.

وأضاف الموقع، أنه سيتم تقديم حلول ما بعد الحصاد من خلال شركات عالمية متخصصة، قامت بتصنيع أدوات لذلك الأمر وسيتم عرضها فى قاعات المعرض للعارضين من أكثر من 40 دولة مختلفة في آسيا وبقية العالم.

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ولفت إلى أنه من أبرز الابتكارات ستعرض شركة Apeel Sciences التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها Apeel ، وهو طلاء غير مرئى على الفاكهة والخضروات للحفاظ على النضارة وتقليل النفايات، وهى مواد مصنوعة من مواد مشتقة من النباتات، حيث توفر Apeel ختمًا واقيًا يبطئ من معدل فقد الماء وعملية الأكسدة ، مما يطيل بشكل كبير من العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة.

ومن جانبه صرح جوردون روبرتسون ، كبير مسؤولي إيرادات شركة Apeel Sciences: " أنه نظرًا لأن Apeel تحمي وتطيل من العمر الافتراضي وقابلية النقل، فهى تقلل بشكل كبير من النفايات وتمكن الموردين من جلب الفواكه والخضروات إلى الأسواق في أشهى أنواعها، دون الحاجة إلى التبريد بالضرورة"، بحسب موقع المعرض الرسمى، والذى أشار إلى أنه سيتم عرض أدوات تمكن المستهلك من معرفة جودة المنتج بسهولة.