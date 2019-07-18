شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: ارتفاع مؤشر رضا الأداء العام لدى المواطنين إلى 65 نقطة من أصل 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التخطيط، إنه وفقا للمركز المصرى لأبحاث الرأى العام "بصيرة"، شهد التصور العام لدى المواطنين للظروف الأمنية فى البلاد، ارتفاعا من 76% فى عام 2017 إلى 81% فى عام 2018، إضافة إلى تحسن إدراك المسئولين عن معاملة المواطنين من 67% عام 2017 إلى 72% فى عام 2018، وتحسن مؤشر رضا الأداء العام من 55 نقطة من أصل 100 نقطة بحد أقصى فى سبتمبر 2017 إلى 65 نقطة فى مارس 2018.

وأضافت الوزارة، خلال مشاركتها بالمنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما فيما يتعلق بالهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ"السلام والعدالة والمؤسسات القوية"، مشيرة إلى تحسن تصنيف مصر فى عام 2018 بنسبة 12 مرتبة فى مؤشر مدركات الفساد، ليرتفع تصنيفها من 117 عام 2017 إلى 105 عام 2018 (من أصل 180 دولة).

كما أشارت الوزارة إلى أنه فى عام 2016، وضعت مصر استراتيجية قومية مدتها 10 سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة فى سياق آخر، إلى أنه من المقرر أن يتم عقد المؤتمر الوطنى لقدرات التقييم (NEC) 2019 فى مصر خلال أكتوبر المقبل، حيث يهدف هذا المؤتمر العالمى إلى عرض وتبادل الدروس والابتكارات والخبرات ووجهات النظر فى تطوير وتعزيز أنظمة التقييم الوطنية، وتطوير المهارات التقنية ذات الصلة.

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يذكر أن منتدى نيويورك، شهد هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، كما يشهد المنتدى قيام 47 دولة بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التى قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسى رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عام 2015.

وقد ناقش منتدى 2019 عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يركز المنتدى الحالى على الأهداف: "الرابع والمتعلق بجودة التعليم، والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخى، والهدفين السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات".