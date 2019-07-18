شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الرياض للتعمير" تتراجع 6% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 40 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 5.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 53.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 44.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 53 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل وأنخفاض المصاريف العمومية والأدارية والزكاة ونمو ملحوظ للإيرادات الأخرى.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 13.5% إلى 64.3 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 74.4 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 92.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 104.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 71.1 مليون رسال، بما نسبته 4% من القيمة الإسمية للسهم، وبما بعادل 40 هللة للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 42.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 51.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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