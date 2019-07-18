شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دبي التجاري" ترتفع 28.5% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك دبي التجاري، الصادرة يوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 28.5% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشار البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقه صافي ربح بلغ 361.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 281 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 701.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 560.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

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وبحسب بيان البنك، ارتفع الإيرادات التشغيلية إلى 1.51 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 1.328 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

كذلك بلغ إجمالي الموجودات 78.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 68.9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي ربح بلغ 340 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 279.7 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% إلى 774 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مدفوعة بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى.