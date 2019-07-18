شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فرعاً إضافياً لـ"الإمارات دبي الوطني" بالسعودية وتوسعات بمصر وتركيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك "الإمارات دبي الوطني"، أن البنك حصل على تصريح لفتح 20 فرعاً إضافياً في المملكة العربية السعودية.

وأضاف في بيان لسوق دبي المالي، أن البنك افتتح فروعاً جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا.

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرا على موافقة المصرف المركزي الإماراتي من أجل الاستحواذ على "دنيز بنك" التركي وإكمال عملية الشراء.

وأظهرت النتائج المالية غير المُدققة للبنك أمس عن ارتفاع أرباحه بنسبة 80.1% خلال الربع الثاني من العام 2019 بالغة 4.7 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.