شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو ظبي الأول" يقترح فتح ملكية الأجانب لأسهمه بالكامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" وصف البنك مقترحه هذا بأنه يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات. وتبلغ ملكية الأجانب في البنك حاليا 40%.

وقد ارتفعت أرباحُ بنك أبوظبي الأول في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصلَ إلى 3.2 مليار درهم.

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أما على مدار النصف الأول من العام، فقد ارتفعت أرباحُ البنك بنسبة 4% لتبلغَ 6.3 مليار درهم.

وعزا البنك نموَ الأرباح إلى تحسنِ الإيرادات وارتفاع الطلب على القروض.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 3.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 3 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.