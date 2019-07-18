شكرا لقرائتكم خبر عن حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية تتراجع 11% في مايو الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات منشورة على موقع الخزانة الأمريكية انخفاض حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 4.5% إلى 53.2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ 55.7 مليار دولار في شهر أبريل 2019.

وأوضحت البيانات أن حيازة الدولة الإماراتية انخفضت أيضا على أساس سنوي بنسبة 11.3% مقارنة بـ 60 مليار دولار في مايو 2018.

Advertisements

وعالمياً، تصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، ليرتفع إجمالى ما تمتلكه بنهاية مايو 2019، إلى 1110.2 مليار دولار.

ويليها اليابان في قائمة الدول الحائزة على سندات الخزانة الأمريكية، ليرتفع إجمالي ما تحوزه بنهاية مايو الماضي، إلى 1101 مليار دولار.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير لها أمس إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو 2019 قد وصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، بعد ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي.