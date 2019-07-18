شكرا لقرائتكم خبر عن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تواصل ارتفاعها للشهر الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من- محمد أبو الغيط

تقرير- أخبار اليوم: وصل حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو 2019 إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، بعد ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي.

وحسب إحصائية اطلعت عليها "أخبار اليوم" وصلت حيازة المملكة من السندات إلى 179 مليار دولار أمريكي مقابل 176.6 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضي، ومقابل 162.2 مليار دولار أمريكي في مايو 2018 وبفارق يبلغ 16.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي حجم تملك الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو 6.54 تريليون دولار مقابل 6.43 تريليون دولار بنهاية أبريل من العام نفسه، ومقابل 6.22 تريليون دولار في مايو 2018.

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وكان على رأس دول العالم من حيث الاستثمار بالسندات الأمريكية الصين وبقيمة 1.11 تريليون دولار أو ما يعادل 16.98% تلاها اليابان وبقيمة 1.10 تريليون دولار أو ما نسبته 16.84%، أي أن الدولتين تستحوذان على أكثر من ثلث قيمة تلك السندات.

وفي نهاية مايو 2019، احتلت السعودية المرتبة الأولى خليجيا من حيث حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية، تليها الإمارات باستثمارات تبلغ 53.2 مليار دولار، وهي أقل قيمة لها خلال أربع سنوات. واحتلت الكويت المرتبة الثالثة باستثمارات 41.4 مليار دولار.

واحتلت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، المملكة المتحدة، البرازيل، إيرلندا، سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكايمان، هونج كونج، وبلجيكا.

وما أعلنته وزارة الخزانة هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل استثمارات هذه الدول الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.