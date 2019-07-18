شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة للبترول" تمنح عقد حقلين لـ"بريمير أويل" في إندونيسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، اتفاقية إسناد لشركة "بريمير أويل" في حصة الإنتاج المشترك البالغة نسبتها 20% بكلٍ من مشروع حقل "جنوب اندامان" وحقل "اندامان 1" في إندونيسيا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "مبادلة للبترول" تعد هي المشغّل لكلٍ من حقل "اندامان 1" وحقل "جنوب اندامان" المجاور له.

ويخضع إتمام اتفاقية الإسناد هذه إلى مجموعة من الشروط، والتي تشمل الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية المعنية.

ويقع الحقلان اندامان 1 وجنوب اندامان في منطقة "أسيه" بحوض سومطرة الشمالية البحري. وتعد مبادلة للبترول شريكاً في حصة الإنتاج المشترك بنسبة 30% في حقل اندامان 2 والذي تتولى شركة بريمير أويل تشغيله.

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وفي ظلّ امتلاك مبادلة للبترول لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية في تلك المنطقة، مما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية من أجل نمو عمليات الاستكشاف في المستقبل.

وتوفر هذه العقود إمكانية الحصول على كميات غاز جديدة للاستهلاك المحلي في شمال سومطرة، ومن ثم التصدير للأسواق الإقليمية على المدى الطويل.

وتدير "مبادلة للبترول" حالياً أصولاً وعملياتٍ تغطي 10 دول، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا وروسيا. وبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة ما يقرب من 360 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وتعمل "مبادلة للبترول" بحضور في إندونيسيا منذ عام 2004، حيث تدير أربعة عقود للإنتاج المشترك: وهي حقول "ماساكار" و"مضيق سيبوكو" مع إنتاج من حقل "روبي" للغاز و"غرب سيبوكو"، فضلاً عن حقلي "اندامان 1" و"جنوب اندامان" في منطقة "أسيه" بحصة إنتاج مشترك، كما تمتلك حصة غير تشغيلية في حقل الإنتاج المشترك "اندامان 2".