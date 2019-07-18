شكرا لقرائتكم خبر عن التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الإثنين 15 يوليو 2019 (3 تغيرات) والان مع بالتفاصيل

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