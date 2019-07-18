شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أبوظبي الأول" ترتفع 5% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك أبوظبي الأول، الصادرة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 5.22% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشار البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقه صافي ربح بلغ 3.22 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 3.06 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 6.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 6.06 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وبحسب بيان البنك، ارتفع الإيرادات التشغيلية إلى 10.10 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بـ 9.79 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

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كذلك بلغ إجمالي الموجودات 775 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بـ 691.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 3.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 3 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

وبلغت قيمة العائد على السهم السنوية 1.08 درهم مقارنة مع 1.06 درهم خلال الربع الأول من عام 2018. فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 4.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.

كذلك بلغت قيمة النفقات التشغيلية 1.3 مليار درهم، بفضل مواصلة ضبط التكاليف والتوفير الناتج عن عملية الاندماج هذا وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات باستثناء تكاليف الاندماج على مستوياته الرئدة في السوق، حيث بلغ 26.1%.