شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تنتهي من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه سيتم البدء في تشغيل المصنع اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم خلال هذ التوقف المجدول لمصنع خلات الفينيل الأحادي الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

هذا وسينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول على نتائج الربع الثالث من عام 2019، علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

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وكانت سبكيم قد أعلنت، خلال يونيو الماضي، عن التوقف المجدول لكل من مصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل ومصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل ومصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات (شركات تابعة لسبكيم) وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصانع المذكورة حيث ستسهم أعمال الصيانة.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة سبكيم العالمية، خلال مايو الماضي، بتغيير اسم الشركة إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" وإتمام صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصحراء للبتروكيماويات.

وجدير بالذكر أن الصحراء للبتروكيماويات حققت صافي أرباح بلغ 114.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 151.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى الانخفاض في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة والذي تعوض جزئياً بالزيادة في كميات المبيعات خلال الربع الحالي. إضافة إلى ذلك فقد تأثرت الأرباح بالزيادة في بند إيرادات ومصروفات أخرى نتيجة مصاريف الاندماج المقترح والتي تتضمن مصاريف تخطيط تكامل الاندماج.