شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات مبادرة البنك المركزى لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية ضمن مبادرة تدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، وهى المبادرة التى أطلقها البنك المركزي المصرى، ممثلاً فى المعهد المصرف المصرى ـ الذراع التدريبى للبنك ـ بالتعاون مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA.

تأتى المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة فى المجال الاقتصادى، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وأيضاً رئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، خلال دورتها الحالية.

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استمرت الدورة التدريبية لمدة 4 أيام من 15 إلى 18 يوليو الجارى، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأشقاء الأفارقة، حيث شارك فيها 42 مصرفيا، فيما بلغ عدد المتدربين فى الدورتين نحو 100 مصرفى ممثلين 21 دولة افريقية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشئون الأفريقية، إنه نظراً للإقبال الكبير من الأشقاء الأفارقة للمشاركة فى المبادرة التدريبية ووجود العديد من المتدربين من الدول الفرانكوفونية، حرص المعهد المصرفي المصرى، على توفير متخصصين لتقديم شرح وافى باللغة الفرنسية للمتدربين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورة التدريبية، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة نحو خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

من الجدير بالذكر أن، المنصة الإلكترونية MANSA، هى الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الإفريقية، وتتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره في التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.