شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار بصفة عامة، اليوم الخميس، بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية فى أعقاب بيانات ضعيفة لسوق الإسكان قوضت الطلب فى الوقت الذى يركز فيه المستثمرون انتباههم على اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الأسبوع القادم.

وفى حين تأخذ أسواق النقد فى الحسبان توقعات لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فإن بعض المستثمرين يراهنون على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يخفض المركزى الأمريكى إجمالا أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بنهاية العام.

وتراجع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.1% إلى 97.09.

Advertisements

ودفع ضعف الدولار عملات أخرى للارتفاع.

وقاد الدولار الأسترالى لمكاسب بفضل تقرير قوى للوظائف.

وصعد الدولار الأسترالى 0.3% إلى 0.7031 دولار أمريكى.

وعزز اليورو مكاسب متواضعة حققها أثناء الليل وارتفع 0.1 % إلى 1.1238 دولار.

وحد من مكاسب العملة الموحدة توقعات أن يعمد البنك المركزى الأوروبى إلى تيسير السياسة النقدية الأسبوع القادم.