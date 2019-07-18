شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة يشن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير.

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وأضاف رجب أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بعدد من أحياء المدينة، ومنطقة السوق التجارى بمشروع دار مصر، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة.‬

‫وأشار رئيس الجهاز إلى أن تلك الحملة تأتى فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الجمالى، لافتا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات فى جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، مشددا على أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة. ‬