تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرا عدد 29.21 نقطة ليصل إلى مستوى 9046.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% رابحا 16.15 نقطة ليصل إلى مستوى 3803.07 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 37 مليون سهم بقيمة 900 مليون ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 101 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.80%، أعقبه قطاعى إنتاج الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%. وجاء سهم "المراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.92%، ثم تكوين بنسبة 3.26%، ثم دله الصحية بنسبة 2.01%، فيما تصدر سهم "جدوى ريت الحرمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.23% ثم اتحاد الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم رعاية بنسبة 1.56%.

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