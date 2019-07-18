شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا عدد 13.440 نقطة ليصل إلى مستوى 6123.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً عدد 17.930 نقطة ليصل إلى مستوى 6750.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً عدد 3.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4890.19 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 101.9 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 4567 صفقة. وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.02%،. وجاء سهم "لوجستيك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.46%، تليه المنار بنسبة 5%، ثم المشتركة بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم قابضة بنسبة 8.57%، ثم بيان بنسبة 8.16%.

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