الذهب يتراجع من ذروة أسبوعين مع جني المستثمرين للأرباح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، في الوقت الذي استغل فيه بعض المستثمرين المكسب الذي حققه المعدن الأصفر في الجلسة الماضية لجني الأرباح.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.40 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1428.40 دولار.

وارتفع الذهب قرابة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار عقب أن عززت بيانات أضعف من التوقعات لسوق الإسكان في الولايات المتحدة احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1421.90 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة اليوم. وارتفع المؤشر لأعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة بفعل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية، لكنه هبط مع انخفاض عوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات ضعيفة لسوق الإسكان في الولايات المتحدة وفي ظل مخاوف بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.

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في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية بنهاية الشهر، مع مراهنة البعض في السوق حتى على خفض بواقع 50 نقطة أساس.

وأعلن مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي استمر في النمو بوتيرة "متوسطة" في الأسابيع الأخيرة، مع مواصلة المستهلكين الإنفاق ومع توقعات "إيجابية بصفة عامة" إجمالا حتى في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير شباط عند 16.12 دولار. وتتجه الفضة صوب تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على الترتيب.

وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 849.88 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1542.49 دولار للأوقية.