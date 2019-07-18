وصول سفينة محملة بالبنزين الى غاطس الحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
وصلت السفينة “ريتا إم ” المحملة بكمية (31,117) طنا من مادة البنزين، إلى غاطس ميناء الحديدة ، مساء الثلاثاء ، بعد أن احتجزها تحالف العدوان لمدة 16 يوما عرض البحر .
وأوضح بيان لشركة النفط اليمنية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز أربع سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل بعد أن أضاف السفينة (هيلين) المحملة بكمية (30000)طن من مادة الديزل إلى قائمة الاحتجاز .
وأشار إلى أن قوى تحالف العدوان ولجنة عدن تتعمدان تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية وزيادة معدل الاستهلاك .
ولفت البيان إلى ان المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وجه المختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة المشار اليها للربط في الرصيف المناسب بميناء الحديدة وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنات وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة .
وبين أن شركة النفط اليمنية أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنة المشار اليها وتسويقها وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الاجراءات الاشرافية والرقابية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة وخلق الاستقرار التمويني خلال الايام القادمة
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