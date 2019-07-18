شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: نرحب بكافة مبادرات دعم بيئة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار الصناعى كان أهمها اصدار قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية وقانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية، كما تخطو الهيئة فى تنفيذ مشروع الميكنة للخدمات التى تقدمها للمستثمرين , وكذا الاسراع فى توفير الأراضى الصناعية المرفقة.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة والتى القتها نيابة عنه امانى مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولى خلال الاحتفالية الختامية لمناقشة نتائج تطبيق برنامج استدامة تنافسية ومسئولية الشركات بمصر " SCORE " والذى يعد برنامجاً عالمياً لمنظمة العمل الدولية يسعى لتحسين الإنتاجية وظروف العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذه بالعديد من البلاد , ويستهدف دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل فى هذه الشركات , والذى يتم بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبتمويل من الحكومة النرويجية.

وأشار إلى أهمية تكاتف كل منظمات العمل والقطاع الخاص جنبا الى جنب مع المجهودات الحكومية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لنهضته واكساب رواد الاعمال الخبرات اللازمة للانطلاق فى سوق العمل.

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وذلك لما يمثله هذا القطاع من ركيزه أساسية فى تطوير سلاسل التوريد التكامل الصناعى والدمج مع المشروعات الكبيرة من خلال الصناعات المغذية والتكميلية كاشفا عن ترحيبه بكافة المبادرات التى تستهدف تحسين بيئة العمل وتطوير مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وفى هذا السياق كشف غازى عن أن الهيئة بصدد طرح 13 مجمع صناعى جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا على استعداد الهيئة للتعاون والاستفادة من مشروع "سكور" فى المساندة الفنية والإدارية لرواد الاعمال فى هذه المجمعات .

هذا وقد حضر المؤتمر طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية ود. خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومايكل إلكين المستشار الفنى للبرنامج فى جنيف وعدد من ممثلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدد من ممثلى الاجهزة الحكومية المعنية بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.