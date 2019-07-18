شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرة عدد 23.33 نقطة، لتصل إلى مستوى 10590.19 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 12.2 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال قطرى عبر 1229 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.