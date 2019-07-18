الاقتصاد

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرة عدد 23.33 نقطة، لتصل إلى مستوى 10590.19 نقطة.

 

 

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 12.2 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال قطرى عبر 1229 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 8 أسهم.

 

 

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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