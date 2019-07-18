شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.77% خاسرا رابحا 48.09 نقطة ليصل إلى مستوى 2767.31 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 78.6 مليون سهم محققة ما قيمته 184.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1714 صفقة ل34 سهما، وارتفع 28 سهما، وانخفض سهمين، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.10%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.87%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.04%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.29%.