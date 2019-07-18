شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرا 0.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1537.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 969 ألف سهم، بقيمة قدرها 188 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.72%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 2.44%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.21% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.22%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.25% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.81%.