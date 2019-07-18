شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الرقمى تضع محاور استراتيجيتها لتطوير تكنولوجيا المعلومات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة لوضع تصورعملى لإحداث طفرة نوعية فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر فى ظل اهتمام الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التى تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس خليل حسن خليل، لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المهمة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر .

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وأوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى أن المجلس ناقش أيضا وضع أسس ومعايير عملية لمبادرة Go Global بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والتى تهدف للخروج بالشركات المصرية الناشئة للعالمية من خلال التواجد فى أهم المحافل الدولية مثل مؤتمر CES بالولايات المتحدة الأمريكية والذى يعقد سنويا فى مدينة لاس فيجاس، ومؤتمر Web Summit فى لشبونة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع المعلومات المصرى وترسيخ صورة ذهنية جديدة عن المنتج التكنولوجى الوطنى ، وخاصة أن الشركات الناشئة المصرية تتمتع بمزايا تنافسية عالية لا تقل عن الشركات الناشئة فى أكثر دول العالم تقدماً.

كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لمبادرة توطين التى أطلقتها الشعبة فى مؤتمرها السنوى مؤخرا، حيث أشار خليل إلى أن هناك 50 شركة قد سحبت كراسة الشروط وجارى تأهيل الشركات طبقا للكراسة، كما اعلنت ثلاثة بنوك مشاركة فى تمويل ميكنة صغار المؤسسات من خلال أعضاءء الشعبة وهم بنك QNB الأهلى مصر، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية .

كما أنه جارى الآن الإعداد لطرح مناقصة لتدريب مديرى ومنسوبى الشركات الأعضاء بالشعبة العامة من خلال اتفاقية التعاون مع إيتيدا والتى من المتوقع أن تخدم أكثر من 400 متدرب على مستوى المحافظات.