بنك الكويت الوطنى: الاقتصاد المصرى يواصل أداءه الجيد فى إطار تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى شيخة البحر، إن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه الجيد فى إطار تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشارت البحر – فى تصريح على هامش مؤتمر المحللين للربع الثانى من العام الجارى – إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بنحو 5.5% خلال السنة المالية الحالية، وإلى أن التوقعات توضح أنه سيظل قويا على مدار العامين المقبلين.

وأكدت أن الحكومة المصرية تواصل السعى لتعزيز وضعها المالي، وتهدف إلى خفض الدين العام، لتؤدى تلك الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القدرة التنافسية لمصر، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

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وأضافت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى قائلة :" إنه فى ظل تلك الخلفية الاقتصادية القوية وتحسن آفاق نمو البيئة التشغيلية ترتكز استراتيجيتنا الخاصة بالسوق المصرى على تحقيق المزيد من النمو وتوسيع حصتنا السوقية، مع زيادة التركيز على قطاع التجزئة، الذى لا يزال مليئا بالفرص المستقبلية التى لم يتم استغلالها بعد".

وتوقعت البحر زيادة مساهمة عمليات المجموعة فى السوق المصرى فى صافى ربح المجموعة، مشيرة إلى أن التركيز المستقبلى فى التوجه نحو قطاع التجزئة، سيحقق فرصا كبيرة للنمو.