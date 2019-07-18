شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: جميع السلع متوفرة بالأسواق وننسق مع التجار لتثبيت الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن كثرة الناتج المحلى ساهمت بصورة كبيرة فى توافر جميع السلع الأساسية.

وأضاف ناصر فى تصريح لليوم السابع، أن الأسعار فى الأسواق مستقرة، موضحا أن الزيادات على المحروقات لم تؤثر فى السلع الأساسية ولكن القطاع الذى تأثر فقط هو مصروفات النقل ولكن تأثيره على السلع لم يزيد بحد أقصى 10٪ إلى 15 ٪، موضحا أن الزيادات فى النقل لم تؤثر على السلع نظرا لكثرة المعروض فى الأسواق، إضافة إلى تراجع حركة الشراء فى الأسواق مما أدى إلى استقرار الأسعار.

وأشار رئيس غرفة الجيزة، إلى أن الغرفة تجتمع بشكل مستمر مع الشعب التجارية من أجل مراجعة الأسعار والتأكد من وجود الكميات المطلوبة فى معظم المناطق لتلبية الطلب وعدم نقصها حتى لا تؤدى إلى رفع الأسعار، مشددا على أن هناك توجيهات من الغرفة بضرورة دعم السياسات الاقتصادية التى تدعمها الدولة وعدم رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.