شكرا لقرائتكم التأمين والنقل أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 18:39

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الاربعاء) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 47 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 20 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة أخرى، واستقرت 7 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 0.12 في المئة الى 582 بليون ريال بزيادة 701 مليونا.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا محدودا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 4 في المئة الى 173 مليون ريال في مقابل 167 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 8 في المئة الى 42 مليون سهم، في مقابل 46 مليونا، و تراجع عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة الى 3958 صفقة في مقابل 4251 صفقة.

ولليوم الثاني يسجل المؤشر العام للبورصة نموا ايجابيا في قراءته، وصعد في جلسة اليوم 0.12 في المئة، تعادل 13 نقطة، وصولا الى 10614 نقطة في مقابل 10601 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الحالي الى 3.05 في المئة.

وخالف قطاع التأمين اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره 1.63 في المئة، الى 3181 نقطة، تلاه مؤشر النقل بخسارة 0.56 في المئة، ثم مؤشر الصناعة المتراجع 0.13 في المئة، وسجل مؤشر العقارات أقل خسارة 0.05 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات المرتفع 0.52 في المئة الى 8164 نقاط، تلاه مؤشر المصارف المرتفع 0.42 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الاتصالات 0.21 في المئة.