شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "لو أنت موظف فى الدولة".. اعرف خطوات انتقالك للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وضعت الحكومة مؤخراً خطة تنظيمية لنقل موظفى الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذ المرحلة الأولى منها لنقل نحو 50.5 ألف موظف خلال يونيو 2020، وقد حددت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط 4 خطوات لانتقال الموظفين، تمثلت تلك الخطوات فى:

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1- بناء القدرات للموظفين

وذلك من خلال تنفيذ برامج تنمية المهارات والتدريبات التخصصية وفقا لنتائج التقييمات السلوكية والفنية.

2- الانتقاء

من خلال اختيار أفضل الموظفين سلوكيا وفنيا وفقا لتقييم القدرات بقرار من السلطة "الوزارة" المختصة.

3- التقييم

حيث ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب بتقييم المرشحين من الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلى واللغات والجدارات السلوكية، على أن يتبعه تقييم تخصصى تقوم به كل وزارة على حدى.

4- الحصر

والذى يتمثل فى مشروع تحديث الملف الوظيفى للعاملين فى الدولة الذى يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حالياً.

يذكر أن انتقال موظفى الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد إحدى مراحل خطة الإصلاح الإدارى للدولة، التى تستهد الحكومة تنفيذها حالياً وعلى مدار 8 سنوات مقبلة، ومن المقرر وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية سابقاً أن يكون يوم 1 يوليو 2020 هو أول يوم عمل للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية ضمن المرحلة الأولى التى تستهدف نحو 50.5 ألف موظف.