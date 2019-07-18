تعرف على أرخص 5 أصناف فاكهة فى الأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسواق الفاكهة انخفاضا فى الأسعار بالمقارنة بالعام الماضى وذلك لزيادة الإنتاج المحلى بنسبة أكثر من 30 %، ولذلك نرصد لكم أرخص 5 أصناف فى الاسواق الجملة . الشمام الإسمعلاوي السعر جملة بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو الكنتالوب السعر جملة بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو Advertisements التفاح البلدي السعر جملة بين 3.5 – 7 جنيهات للكيلو البرتقال البلدى السعر جملة بين 3.5 – 6.5 جنيه للكيلو العنب البناتي الأصر اتلسعر جملة بين 3 – 7 جنيهات للكيلو

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