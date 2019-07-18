شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "ميت بروم الروسية": سنحول الحديد والصلب لأهم كيان صناعى بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫كشف المهندس أيمن الجندى، نائب رئيس شركة ميت بروم الروسية لمنطقة الشرق الأوسط، أن خطة تطوير شركة الحديد والصلب، والتى قدمتها ميت بروم تتضمن تحويل الحديد والصلب لأهم وأكبر كيان صناعى فى صناعة الصلب فى قارة أفريقيا .

وأضاف الجندى لـ"الخليج 365" أن شركة الحديد والصلب يمكن تطويرها وتحتاج أولا لتحديث وتجديد الأفران ومراحل الإنتاج، وثانياً لتوفير فحم الكوك بشكل تام، وثالثا تطوير قطاع المناجم لزيادة تركيز الخامة.

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وأوضح أن أنشطة ميت بروم ممتدة منذ سنوات طويلة فى شركة الحديد والصلب ، وتطوير العديد من القطاعات ، كاشفا أن خطة التطوير ستتضمن 3 مراحل لمدة 5 سنوات بحيث يمكن للشركة التحول إلى الربحية خلال 3 سنوات فقط تزامنا مع الوصول بالإنتاج لـ1.2 مليون طن سنويا.

جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب تعمل حاليا بـ10% فقط من طاقتها نتيجة عدم توفر الفحم وضعف قدرة الأفران.