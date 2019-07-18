شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.70 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 1.65 درهم كمستوى اول ثم 1.45 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.67 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط