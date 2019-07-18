شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 0.335 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في محاولة للوصول لمستوى المقاومة 0.34 درهم وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، لذلك فالانظار مازلت تتجه لاعلى الا في حالة اختراق السهم لمستوى 0.325 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.33 وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد