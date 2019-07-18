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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 1.08 درهم فشل السهم في تجاوزها طيلة الأسبوع الحالي، حيث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1.06 درهم، مصحوبا بظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.03 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.08 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.05 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.07 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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