شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يقلص خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.80 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 0.77 ومستوى 0.83 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.79 وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد