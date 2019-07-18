شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5.30 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 5.38 درهم مقتربا بذلك من هدفه السعري الثاني عند 5.40 درهم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5.15 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.24 وبين مستوى المقاومة هو 5.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط