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شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.165 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 0.17 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.15 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.175 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.16 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.17 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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