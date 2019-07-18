شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.40 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.396 درهم، في ظل استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.44 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.41 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد