شكرا لقرائتكم خبر عن الدخل السياحى بالأردن يتخطى 2 مليار دولار فى النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت السياحة الأردنية ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالى، والذى انعكس بدوره على الاقتصاد الأردنى، حيث حقق الدخل السياحى للأردن نسبة 8.3% في النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكى، مقارنة مع 2.4 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2018.

ووفقا للبنك المركزى الأردنى، فإن الارتفاع بشكل رئيسى يعود لزيادة عدد السياح الكلى القادمين إلى الأردن بنسبة 5.6 % مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018، ليبلغ 2438.6 ألف سائح.

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وقالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، إن المؤشرات تشير إلى حالة من ازدهار الأداء فى القطاع السياحي، وسط استمرار الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فى تعزيز إجراءات ووسائل التسويق والترويج لأنماط السياحة المتنوعة في المملكة.

وأبرزت الوزيرة نشرة البنك المركزى الصادرة مؤخراً، ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر يونيو من هذا العام إلى 351 مليون دينار( 495 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 26.9%، بينما ارتفعت نسبة الدخل السياحي خلال النصف الاول من العام إلى 8,3% وبمبلغ 2,6 مليار دولار.

وأضافت شويكة، بأن مؤشرات الأداء قد أظهرت ارتفاعا فى أعداد سيّاح المبيت خلال النصف الاول من العام بنسبة 5,2% بعدد سيّاح وصل إلى 2,031,268 سائح فيما وصل عدد الزوار الكلّي إلى 2,438,584 زائر بنسبة ارتفاع بلغت 5.6% عن الفترة ذاتها من عام 2018.