«الإمارات الإسلامي».. قفزة 39% إلى 673 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق «الإمارات الإسلامي» 673 مليون درهم صافي أرباح في النصف الأول بنمو 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه النتائج القوية إلى نمو الميزانية العمومية، وارتفاع دخل التمويلات، والنمو في دخل معاملات صرف العملات الأجنبية، وضبط التكاليف، وانخفاض معدل التكلفة إلى المخاطر.

وارتفع إجمالي الدخل 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.3 مليار درهم، فيما تحسن صافي هوامش الدخل الممول بواقع 21 نقطة أساس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.16% مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالي الموجودات 61.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 5% عن نهاية العام 2018، كما بلغت ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 36.6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 1% عن نهاية العام 2018.

وارتفعت حسابات المتعاملين 5% عن نهاية 2018 لتصل إلى 43.8 مليار درهم، فيما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 3%، وبلغت نسبة الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 8.6% مع نسبة تغطية قوية بلغت 115%.

وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 83% وهي تعكس وضع السيولة السليم، كما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 17.8% ونسبة كفاية رأس المال 18.9%.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة: «استمراراً لزخم النمو القوي الذي شهده العام 2018، فإنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن «الإمارات الإسلامي» مجدداً من تحقيق نتائج قوية للنصف الأول ».

من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «لا نزال نواصل تحقيق نمو قوي ومربح، والذي انعكس بارتفاع صافي أرباح النصف الأول 39%. ويأتي هذا الإنجاز المتميز على خلفية نمو الأعمال الأساسية لدينا، حيث ارتفعت أنشطة التمويل وودائع المتعاملين مقارنة بنهاية عام 2018.