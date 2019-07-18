«الإمارات» الرابعة في عدد المسافرين والثانية في الشحن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

احتفظت «طيران الإمارات» بمكانتها كثاني أكبر ناقلة في العالم من حيث حركة الشحن الجوي (FTK) وذلك للعام الخامس على التوالي، كما حافظت على موقعها في المركز الرابع كأكبر شركة طيران من حيث حركة الركاب (RPK) خلال عام 2018، وذلك وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا».

وبحسب تقرير إحصائيات النقل العالمي 2019 ، جاءت طيران الإمارات في المركز الثاني من حيث حركة الشحن التي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر (FTK)، فيما حافظت «فيديكس» على صدارتها العالمية أكبر ناقلة في حركة الشحن.

وأشار التقرير ذاته إلى أن «طيران الإمارات» جاءت في المركز الرابع عالمياً في قائمة أكبر شركات الطيران من حيث حركة الركاب على متن أساطيلها والتي تقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر (RPK)، حيث جاءت المراكز الثلاثة الأولى للناقلات الأمريكية الثلاث «أمريكان إيرلاينز»، و«دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، ما يعني أن طيران الإمارات أكبر ناقلة خارج أمريكا.

وبحسب بيانات «طيران الإمارات»، نقلت الشركة خلال السنة المالية 2018/‏2019 نحو 58.6 مليون راكب، بنمو 0.2%.وعلى صعيد الشحن، سجل إجمالي كميات الشحن المنقولة عبر طيران الإمارات وذراعها للشحن الجوي نمواً بنسبة 1% إلى 2.7 مليون طن.